СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-24T11:51:28+03:00

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Нижегородские рестораторы намерены сформировать фирменное городское меню. Идея была озвучена на обсуждении местных гастрономических брендов 21 августа, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

По словам главы департамента предпринимательства и туризма Андрея Моисеенко, проект интересен городу по нескольким причинам. Первая связана с развитием туризма.

- Нижегородское меню может стать естественной точкой притяжения путешественников в город, шефы которого кормили даже российских императоров, - считает чиновник.

Вторая причина - кооперация рестораторов как одного из заметных секторов городской экономики. Как уточнил Моисеенко, формирование такого меню обуславливает необходимость преодолевать корпоративную разрозненность ради общих интересов, находить точки взаимодействия.

- В связи с этим возможное формирование нижегородского меню будут перекликаться и дополнять друг друга, вовлекать гостей Нижнего Новгорода в гастрономическую игру нюансов вкуса, - заключил глава профильного департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU