У стадиона «Нижний Новгород» будет временно ограничено движение
Сразу на трех участках дорог возле стадиона «Нижний Новгород» в Канавинском районе будет перекрыто движение автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на городской департамент транспорта.
Перекрыты дороги будут в связи с проведение марафона «На старт»
Ограничения будут действовать на Волжской набережной, а также на улицах Бетанкура и Совнаркомовской с 13.00 до 19.00.
Департамент транспорта просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО) ГИБДД, который расположен а улице Стрелка, дом №4Б, будет закрыт 26 августа.
- В понедельник, 26 августа, на Стрелке не будет приема граждан по обмену и выдачи водительских удостоверений. Регистрация транспорта в павильоне на улице Самаркандской будет осуществляться по графику, - уточнили в ГИБДД по Нижегородской области.
Прием граждан будет проходить в филиалах, расположенных по адресам: улица Шатковская, дом№ 2 «а» и улица Кирова, дом№ 33.
ИСТОЧНИК KP.RU