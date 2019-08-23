2019-08-23T17:16:20+03:00
Общество

У стадиона «Нижний Новгород» будет временно ограничено движение

Проезд будет перекрыт на трех участках 24 августа
Юлия ДАНЧЕНКО
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Сразу на трех участках дорог возле стадиона «Нижний Новгород» в Канавинском районе будет перекрыто движение автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на городской департамент транспорта.

Перекрыты дороги будут в связи с проведение марафона «На старт»

Ограничения будут действовать на Волжской набережной, а также на улицах Бетанкура и Совнаркомовской с 13.00 до 19.00.

Департамент транспорта просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО) ГИБДД, который расположен а улице Стрелка, дом №4Б, будет закрыт 26 августа.

- В понедельник, 26 августа, на Стрелке не будет приема граждан по обмену и выдачи водительских удостоверений. Регистрация транспорта в павильоне на улице Самаркандской будет осуществляться по графику, - уточнили в ГИБДД по Нижегородской области.

Прием граждан будет проходить в филиалах, расположенных по адресам: улица Шатковская, дом№ 2 «а» и улица Кирова, дом№ 33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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