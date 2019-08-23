2019-08-23T14:59:39+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Почти 12 000 жителей региона прошли обследования в «Поездах здоровья»

«Поезда здоровья» посетили почти 80 населенных пунктов в 30 районах региона
Юлия ДАНЧЕНКО
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«Поезда здоровья» становятся все более популярны у жителей Нижегородской области. В этом году два автопоезда посетили около 80 населенных пунктов в 30 районах региона. В результате почти 12 000 жителей области смогли пройти обследование у лучших врачей региона. Об это сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Поезд здоровья» – это, по сути, поликлиника «на колесах», в которой работают медики из ведущих больниц региона, и есть все необходимое для обследований. Обычно, чтобы пройти такой осмотр человеку из сельской местности нужно очень много времени. Бывая в районах, нередко слышу о том, как сложно порой добраться на прием к врачу, да и не всегда понятно, к кому обращаться. С помощью «Поездов здоровья» мы убираем сложность первого шага. Человек проходит обследования и получает при необходимости направление в конкретное учреждение, - отметил губернатор.

Такая стратегия помогла получить назначение на дополнительное обследование большому количеству людей - около 6 250 человек. Это больше половины от всех пациентов. Кроме того, по словам Глеба Никитина, во время осмотров, было выявлено 164 случая с подозрениями на злокачественные новообразования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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