2019-08-23T14:26:12+03:00
Общество

На фестивале «АкваФест-2019» в Нижнем Новгороде выступят лучшие аквабайкеры России

Ежегодный спортивный фестиваль пройдет 24 августа
Юлия ДАНЧЕНКО
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В субботу, 24 августа, в Нижнем Новгороде пройдет ежегодный спортивный фестиваль по аквабайку «АкваФест-2019». Об этом рассказали в администрации Автозаводского района.

В состязании примут участие профессионалы из Нижнего Новгорода, Рыбинска, Казани, Ярославля, Уфы, Москвы, Челябинска.

- Под своими знаменами фестиваль собирает гонщиков и фанатов со всех уголков России. Гонки на гидроциклах - это не только драйв, эмоции, ловкость и скорость, еще это про людей, про тех гидроциклистов, которые любят водный экстрим, рядом с ними «кипит» вода, - пишут организаторы. - Уходящий сезон для гидроциклистов оставил приятные воспоминания - соревнования в Казани, Осе, Твери, за плечами: Пермь, Дубна, Нефтино, Иркутск, Ижевск, Геленджик, Сочи, Владивосток.Так совпало, что именно в этом году спортсмены закроют сезон гонок в Нижнем Новгороде на втором ежегодном Фестивале скорости на воде - АкваФест. Ждем всех желающих, участников, болельщиков. Будем рады видеть вас на нашем событии!

Фестиваль пройдет на берегу Оки на бульваре Южный, 22в (яхт-клуб «Парк Марин-Юг»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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