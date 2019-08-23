2019-08-23T13:18:10+03:00
Общество

Опасный вредитель может проникнуть на территорию Нижегородской области

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили очаги сибирского шелкопряда в республике Марий Эл
Юлия ДАНЧЕНКО
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В соседней республике Марий Эл сотрудники Роспотребнадзора обнаружили опасного насекомого вредителя сибирского шелкопряда. Специалисты опасаются, что вредитель может проникнуть и на территорию Нижегородской области. Об этом сообщили в Россельхонадзоре.

Насекомое было найдено во время рейдового обхода ловушек на пилорамах в нескольких поселках Оршанского района республики Марий Эл.

Сибирский шелкопряд повреждает более 20 видов хвойных пород деревьев. Особенно гибельно насекомое для лиственницы, пихты, кедра.

- Обглоданная хвоя не может привести к гибели здорового и сильного дерева, но она серьезно ослабляет его, делая легкой добычей для вредителей древесины. Короеды и усачи выбирают слабые деревья и используют их для откладывания потомства в подкорковый слой, после чего личинки жуков выедают дерево изнутри. Таким образом, насекомые могут окончательно погубить лес, - объяснил ведущий агроном лаборатории фитосанитарных экспертиз и обследований Нижегородского референтного центра Россельхознадзора Кристина Маркосян.

Для того чтобы избежать дальнейшего распространения сибирского шелкопряда, сотрудники Россельхознадзора настоятельно рекомендуют при вывозе деревьев хвойных пород обеззараживать или окорять их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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