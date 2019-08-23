2019-08-23T13:16:41+03:00
Происшествия

Неизвестный пытался поджечь дом чиновника на Бору

Инцидент произошел в деревне Овечкино
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Неизвестный злоумышленник попытался поджечь дом заместителя директора МБУ «Благоустройство» на Бору. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в деревне Овечкино в середине августа 2019 года. Некто повредил забор из сетки-рабицы и проник на участок, после чего поджег пластиковое окно дома с помощью неустановленной горючей жидкости.

Установить личность подозреваемого пока не представляется возможным – опрос соседей не дал никакой важной информации. Кроме того, были опрошены проживающие поблизости несовершеннолетние, но это также ни к чему не привело. В районе места происшествия есть камеры видеонаблюдения, однако их хозяева находятся на отдыхе за пределами Нижегородской области – придется подождать, пока они вернутся, чтобы посмотреть записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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