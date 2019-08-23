2019-08-23T13:05:04+03:00
Общество

Всероссийская акция «Ночь кино-2019» пройдет в Нижегородской области

В акции участвуют фильмы, отобранные в результате всероссийского голосования
Юлия ДАНЧЕНКО
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В субботу, 24 августа, в Нижегородской области пройдет всероссийская акция «Ночь кино», ставшая традиционным ежегодным кинособытием во всех регионах РФ. Сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В этом году нижегородцы увидят три фильма, которые были отобраны во время всероссийского голосования. Это «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

Посмотреть картины можно будет 24 августа в 20.00 совершенно бесплатно.

Фильмы будут демонстрироваться в кинотеатрах «Буревестник и «Орленок», в Центре культуры и кино «Зарница», в ОДЦ «Смена», а также в Нижегородском государственном цирке.

Также эти фильмы можно будет бесплатно посмотреть в Дзержинске, а также в районах области: Арзамасский, Выксунский, Богородский, Борский, Большеболдинский, Ветлужский, Володарский, Воскресенский, Дальнеконстантиновский, Городецкий, Дивеевский, Ковернинский, Навашинский, Павловский, Семеновский, Сергачский, Сеченовский, Уренский, Шатковский и Шахунский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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