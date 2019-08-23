2019-08-23T09:45:28+03:00
Общество

В Нижегородской области борются с африканской чумой свиней

В Вадском районе у населения скупают всех свиней
Юлия ДАНЧЕНКО
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В среду, 21 августа в Вадском районе Нижегородской области начались мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.

Границы I угрожаемой зоны установлены в пределах всех населенных пунктов Вадского района. В четверг, 22 августа, завершены работы в очаге инфекции: произведена эвтаназия свиней и сжигания трупов. Остальные животные – лошади, овцы, куры, коровы помещены на карантин, а также обработаны специальным раствором, так как они могут быть переносчиками опасной инфекции.

Кроме того, сейчас у жителей Вадского района выкупают домашних свиней. После чего их утилизируют. Таким образом удалось специалисты избавились от 22 голов домашний свиней.

В районе выставлены ветеринарно-полицейские посты, в том числе и в непосредственной близости от очага АЧС. Проводится работа по снижению численности кабанов и разъяснительная работа среди населения.

Управление Россельхознадзора просит обо всех фактах падежа домашних свиней и диких кабанов сообщать по телефонам «горячей линии» (831) 435-51-59 с 09-00 до 18-00 или (831) 269-21-64 круглосуточно, (8362) 41-14-65 Республика Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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