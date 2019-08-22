Чиновника-взяточника осудили в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 17:52 2019-08-22T17:52:20+03:00

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В Нижегородской области суд вынес приговор заместителю руководителя Пижемского районного лесничества, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в ходе суда и следствия, 22 марта 2018 года в рабочем кабинете в поселке Пижма Тоншаевского района после получения взятки в размере 180 тысяч рублей был задержан и.о. руководителя Пижемского лесничества. Он требовал взятку с предпринимателя, занимающегося лесозаготовками на территории лесничества. За это он обещал тому общее покровительство и помощь в оформлении бумаг.

Свою вину мужчина не признал. Суд приговорил его к наказанию в виде семи лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, ему придется выплатить штраф в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей, и в течение пяти лет он не сможет занимать определенные должности.

ИСТОЧНИК KP.RU