2019-08-22T16:19:42+03:00
Общество

Грозы, ливни и шквалистый ветер надвигаются на Нижегородскую область

Непогода сохранится до утра пятницы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Ненастье опять надвигается на Нижегородскую область – резкое ухудшение погоды произойдет уже в ближайшие часы. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждает региональный центр управления в кризисных ситуациях.

- В ближайшие 1-3 часа 22 августа с сохранением ночью и утром 23 августа 2019 года местами по Нижегородской области и городу Нижнему Новгороду ожидаются грозы, ливни и град. При этом усилится западный или северо-западный ветер – отдельные порывы будут достигать скорости 15-20 метров в секунду, - сообщают спасатели.

При этом достаточно резко опустится температура воздуха – если днем в четверг столбики термометров поднимались до +28 градусов Цельсия, то к вечеру температура воздуха опустится до +19...+21 градуса. В пятницу и в выходные сильной жары уже не будет – не больше +20...+22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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