В нижегородском аэропорту открылся гардероб

СЕГОДНЯ 15:50 2019-08-22T15:50:44+03:00

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В международном аэропорту Стригино пассажирам теперь стала доступна новая услуга – гардероб. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Теперь пассажиры, которые вылетают из Нижнего Новгорода в города, погода в которых значительно отличается, смогут оставить свои теплые вещи на хранение в терминале. Гардероб находится на первом этаже, слева от стоек регистрации. Эта услуга является круглогодичной и круглосуточной. Вещи аккуратно упаковывают в индивидуальные чехлы и опломбируют, а клиенту выдается жетон и квитанция об оплате. Вернувшись в Нижний Новгород, клиент должен будет предъявить жетон и квитанцию, чтобы получить обратно свои вещи.

Стоимость хранения можно уточнить на стойке информации АВК в центральной части аэропорта или по телефонам +7 (831) 261-81-93, +7 (930) 816-91-99. Оплата услуг осуществляется непосредственно при сдаче вещей на хранение.

ИСТОЧНИК KP.RU