2019-08-22T13:56:35+03:00
Происшествия

Гендиректор фирмы «отмыл» 26 млн рублей на строительстве бассейна в Выксе

Теперь мужчина отправится на три года в колонию
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Выксе городской суд вынес приговор в отношении 59-летнего гендиректора коммерческой организации, которого признали виновным в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Как установил суд, в период с 17 октября 2012 года по 1 июля 2013 года гендиректор в рамках исполнения муниципального контракта на выполнение работ по строительству бассейна в Выксе поставлял оборудование с завышенной стоимостью, которая на самом деле не соответствовала действительности. Таким образом мужчина присвоил более 26 миллионов рублей. А чтобы никто не смог придраться к тому, откуда у него вдруг взялись такие деньги, злоумышленник перечислил их через расчетный счет фирмы-«однодневки» на счет своего знакомого в качестве предоставленного займа.

Свою вину мужчина так и не признал. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. А присвоенные деньги пополнили бюджет выксунской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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