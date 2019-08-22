2019-08-22T12:05:18+03:00
Происшествия

Молодая пара на мотоцикле госпитализирована после ДТП в Нижнем Новгороде

Транспортное средство опрокинулось на проезжей части
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Мотоциклист и его подруга попали в больницу после дорожно-транспортного происшествия в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла около часа ночи в среду, 21 августа 2019 года, возле дома №12 по улице Новикова-Прибоя. 30-летний мотоциклист, несмотря на семилетний стаж вождения, не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части. Кстати, его мотоцикл марки «Кавасаки» даже не был зарегистрирован в установленном порядке.

В результате аварии пострадал и сам виновник происшествия, и его спутница – 31-летняя женщина. У водителя диагностирована сочетанная травма и ушиб селезенки, а у его подруги – сотрясение головного мозга. Обоих доставили в больницу, где было принято решение об их госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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