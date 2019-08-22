Пешеходный переход на улице Бетанкура временно восстановят
Наземный пешеходный переход на улице Бетанкура в Нижнем Новгороде, ставший камнем преткновения между городскими властями и местными жителями, все-таки восстановят. Но лишь временно – пока ведутся работы над конструктивами надземного перехода. Как только там будут созданы условия для подъема детских колясок и маломобильных граждан, «зебра» вновь будет уничтожена. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на директора городского департамента транспорта Елену Лекомцеву.
- В администрацию поступают сигналы, что многие нижегородцы продолжают переходить дорогу в неустановленном месте, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. Оставлять это без внимания мы не можем, поэтому было принято решение временно вернуть регулируемый наземный переход, - рассказала Елена Лекомцева.
Надземный переход будет оборудован подъемниками для маломобильных граждан – там заработают специальные огороженные площадки, которые спускаются и поднимаются вдоль перил автоматически. Включить их можно будет, вызвав диспетчера.
ИСТОЧНИК KP.RU