2019-08-22T11:32:25+03:00
Общество

Пешеходный переход на улице Бетанкура временно восстановят

Пользоваться им будет можно, пока не оборудуют подъемниками надземный переход
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Наземный пешеходный переход на улице Бетанкура в Нижнем Новгороде, ставший камнем преткновения между городскими властями и местными жителями, все-таки восстановят. Но лишь временно – пока ведутся работы над конструктивами надземного перехода. Как только там будут созданы условия для подъема детских колясок и маломобильных граждан, «зебра» вновь будет уничтожена. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на директора городского департамента транспорта Елену Лекомцеву.

- В администрацию поступают сигналы, что многие нижегородцы продолжают переходить дорогу в неустановленном месте, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. Оставлять это без внимания мы не можем, поэтому было принято решение временно вернуть регулируемый наземный переход, - рассказала Елена Лекомцева.

Надземный переход будет оборудован подъемниками для маломобильных граждан – там заработают специальные огороженные площадки, которые спускаются и поднимаются вдоль перил автоматически. Включить их можно будет, вызвав диспетчера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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