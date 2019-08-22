Глеб Никитин поблагодарил участников поисков 5-летней Зарины Авгоновой

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-22T10:20:09+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил всех, кто принимал участие в поисках пропавшей 5-летней Зарины Авгоновой в лесу в Вознесенском районе. Напомним, девочка пропала днем 18 августа в деревне Степановка.

- Спасибо всем, кто в эти дни принимал участие в поисках Зарины – и тем, кто делал это по долгу службы, и тем, кто приехал за сотни километров по зову сердца. Это спасение стало возможным только благодаря воле и отваге людей, которыми сегодня гордится вся Россия, - сказал губернатор.

Глеб Никитин пожелал Зарине как можно скорее пойти на поправку.

- Сложно даже представить, сколько она пережила, - отметил глава региона.

Рано утром в четверг, 22 августа, девочку доставили вертолетом в Нижний Новгород. Здесь она будет проходить лечение в Нижегородской детской областной клинической больнице. Если после первого осмотра врачи оценивали состояние девочки как тяжелое, то сейчас оно уже приблизилось к средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU