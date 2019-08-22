Площадка для выгула собак в парке Пушкина в Нижнем Новгороде готова на 95 процентов

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-22T10:14:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В парке имени А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде полным ходом идут строительные работы. Парк должен полностью преобразиться. Но первым благоустроенным островком, видимо, станет площадка по выгулу собак. Здесь уже завершены работы по устройству ограждения, который состоит из 60 секций. Об этом сообщили в администрации Советского района.

- Площадка готова на 95 процентов. Осталось разровнять грунт, и рабочие приступят к установке тренировочных элементов для животных, - сообщили в администрации Советского района.

Также в парке проходят работы по установке туалета, которого будет располагаться за зданием бывшего кафе «Онегин». Кроме того преображается и детская площадка. Сейчас здесь укладывают специальное резиновое покрытие.

Все работы в парке проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городская среды».

ИСТОЧНИК KP.RU