Директор нижегородской организации полгода не платил инженерам зарплату

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-21T16:29:10+03:00

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В Ленинском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело в отношении директора организации, который подозревается в полной невыплате зарплаты своим сотрудникам в течении более чем двух месяцев. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно данным следствия, в период с ноября 2017 года по апрель 2018 года директор проектной организации не выплачивал заработную плату четырем инженерам. Таким образом, общая сумма задолженности перед сотрудниками составила более 100 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела по данному факту продолжается. В ходе расследования следователями будут предприняты меры, которые направлены на то, чтобы подозреваемый в кратчайшие сроки погасил всю задолженность по заработной плате перед своими работниками.

ИСТОЧНИК KP.RU