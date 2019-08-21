Мэрия Нижнего Новгорода решила изменить систему субсидирования школьного питания
Администрация Нижнего Новгорода предложила изменить систему субсидирования льготного школьного питания. Теперь бюджетные средства планируется направлять не организациям, обеспечивающим завтраки и обеды для школьников, а самим родителям-льготникам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Перечисляемые родителям средства будут носить целевой характер, и они смогут их использовать исключительно для оплаты питания детей. Деньги будут либо выплачиваться в качестве компенсации за уже оплаченные завтраки и обеды, либо зачисляться на специальный счет и трансфертом уходить организатору питания.
При этом дети из неблагополучных семей, в которых родители состоят на учете в полиции, будут выделены в особую категорию – их родителям не доверят даже целевые деньги. Субсидии для таких детей будут выделяться самим школам.
Сейчас льготами в Нижнем Новгороде пользуются около 14 тысяч школьников.
ИСТОЧНИК KP.RU