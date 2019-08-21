Мэрия Нижнего Новгорода решила изменить систему субсидирования школьного питания

СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-21T15:31:15+03:00

Теперь бюджетные средства планируют направлять на счета родителей-льготников, а не организаций

Изменить размер текста: A A

Администрация Нижнего Новгорода предложила изменить систему субсидирования льготного школьного питания. Теперь бюджетные средства планируется направлять не организациям, обеспечивающим завтраки и обеды для школьников, а самим родителям-льготникам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Перечисляемые родителям средства будут носить целевой характер, и они смогут их использовать исключительно для оплаты питания детей. Деньги будут либо выплачиваться в качестве компенсации за уже оплаченные завтраки и обеды, либо зачисляться на специальный счет и трансфертом уходить организатору питания.

При этом дети из неблагополучных семей, в которых родители состоят на учете в полиции, будут выделены в особую категорию – их родителям не доверят даже целевые деньги. Субсидии для таких детей будут выделяться самим школам.

Сейчас льготами в Нижнем Новгороде пользуются около 14 тысяч школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU