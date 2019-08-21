Нижегородцы смогут купить билеты на «Валдай 45Р» онлайн

СЕГОДНЯ 14:15 2019-08-21T14:15:46+03:00

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Билеты на «Валдай 45Р» теперь можно будет приобрести онлайн – об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. Интернет-сервис по продаже билетов начал работать с 20 августа 2019 года на сайте www.biletnn.ru.

Кроме того, билеты будут также доступны в точках продаж в концертно-туристическом агентстве «Ледаро», ДК «ГАЗ» и ТРЦ «РИО». При этом оформленная заранее бронь и купленные билеты остаются в силе.

Напомним, сейчас по Волге из Нижнего Новгорода курсирует одно судно на подводных крыльях «Валдай 45Р». По пятницам, субботам и понедельникам на нем можно доехать в Городец и обратно. Кроме того, есть рейс в Макарьево по воскресным дням. Планируется, что в дальнейшем будут проработаны и другие направления: в частности, Павлово, Лысково и Кстово, а также межрегиональные перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU