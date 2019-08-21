Продавщица оказалась в реанимации после ссоры с пьяным рецидивистом в Починках

СЕГОДНЯ 12:52 2019-08-21T12:52:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего мужчина, подозреваемого в покушении на убийство продавщицы в магазине. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 19 августа 2019 года. Пьяный подозреваемый пришел в магазин в селе Починки и поссорился там с 47-летней продавщицей. Тогда злоумышленник сходил к себе домой, взял самодельное устройство, которое использовал в качестве оружия, вернулся в магазин и выстрелил в женщину, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей была оказана экстренная медицинская помощь. Сейчас женщина находится в реанимации, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Как выяснилось, он уже был судим за совершение убийства – это было в 2004 году.

ИСТОЧНИК KP.RU