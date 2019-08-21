Павел Колобков высоко оценил готовность Нижнего Новгорода к проведению форума «Россия – спортивная держава»

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-21T10:57:03+03:00

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Министр спорта РФ Павел Колобков посетил Нижегородскую область с рабочим визитом во вторник, 20 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Павел Колобков проинспектировал ход подготовки к международному форуму «Россия – спортивная держава», который пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 октября 2019 года. Центральной площадкой мероприятия должна стать Стрелка, превратившаяся за последний год в настоящий спортивно-культурный кластер.

- У нас есть все возможности для того, чтобы достойно принять гостей и сформировать насыщенную деловую программу. Уверен, что форум поможет нам в дальнейшем еще более эффективно использовать наследие ЧМ-2018, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Павел Колобков отметил, что Нижегородская область готова к проведению такого масштабного мероприятия. Сейчас подготовка уже вышла на финальную стадию.

ИСТОЧНИК KP.RU