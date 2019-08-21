Улица Корейская в Нижнем Новгороде будет закрыта

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-21T09:50:08+03:00

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Улица Корейская в Нижнем Новгороде будет временно закрыта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на городской департамент транспорта.

Движение автотранспорта прекратится лишь временно. Да и то трудности с проездом возникнут лишь на части Корейской улицы между домом №15 и домом №10. В этом месте будут проводиться строительно-монтажные работы. Планируется, что они начнутся с 20.00 23 августа и продлятся до 5.00 25 августа. В это же время будет перекрыто движение.

В департаменте транспорта, предупреждают, чтобы водители объезжали улицу Корейскую по прилегающим улицам.

Напомним, продлены сроки ограничения движения транспорта по Решетниковской улице. Завершить в срок строительно-монтажные работы не удалось. В связи с этим проезд будет закрыт до 20.00 31 августа на участке от дома № 150 по улице Максима Горького до дома № 11 по улице Звездинка.

ИСТОЧНИК KP.RU