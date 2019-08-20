2019-08-20T18:00:26+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Доходы местных бюджетов планируется увеличить»

По поручению главы региона готовятся изменения в региональный закон «О межбюджетных отношениях»
Анастасия НАЗАРОВА
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Двадцать процентов доходов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предстоит зачислять в местные бюджеты Нижегородской области с 2020 года. По словам главы региона Глеба Никитина, сейчас доходы от упрощенной системы налогообложения в полном объеме поступают в бюджет области.

- По нашим оценкам перераспределение с 2020 года нормативов отчислений позволит увеличить налоговые доходы местных бюджетов на 1,8 миллиарда рублей. Учитывая, что этот налог платят малые и средние предприниматели, это послужит дополнительной мотивацией местных властей к развитию предпринимательства, - подчеркнул губернатор.

Глеб Никитин поручил региональному министерству финансов подготовить соответствующие изменения в закон «О межбюджетных отношениях». Информацию о мерах поддержки предприниматели смогут в центре «Мой бизнес», который, как сообщалось ранее, должен заработать в технопарке «Анкудиновка» будущей осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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