Глеб Никитин: «Доходы местных бюджетов планируется увеличить»
Двадцать процентов доходов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предстоит зачислять в местные бюджеты Нижегородской области с 2020 года. По словам главы региона Глеба Никитина, сейчас доходы от упрощенной системы налогообложения в полном объеме поступают в бюджет области.
- По нашим оценкам перераспределение с 2020 года нормативов отчислений позволит увеличить налоговые доходы местных бюджетов на 1,8 миллиарда рублей. Учитывая, что этот налог платят малые и средние предприниматели, это послужит дополнительной мотивацией местных властей к развитию предпринимательства, - подчеркнул губернатор.
Глеб Никитин поручил региональному министерству финансов подготовить соответствующие изменения в закон «О межбюджетных отношениях». Информацию о мерах поддержки предприниматели смогут в центре «Мой бизнес», который, как сообщалось ранее, должен заработать в технопарке «Анкудиновка» будущей осенью.
ИСТОЧНИК KP.RU