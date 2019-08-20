2019-08-20T16:26:23+03:00
Общество

Продлены сроки ограничения движения транспорта по Решетниковской улице

Там ведутся строительно-монтажные работы
Анастасия НАЗАРОВА
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Завершить строительно-монтажные работы по Решетниковской улице не удалось в срок, поэтому ограничение движение транспорта будет продлено. Об этом сообщили в нижегородском департаменте транспорта.

Ограничение действует до 20.00 31 августа на участке от дома № 150 по улице Максима Горького до дома № 11 по улице Звездинка.

- Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам, - отметили в профильном департаменте.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что 17 августа для движения открылся Мызинский мост. Причем произошло это раньше на две недели, а ведь планировалось запустить движение по отремонтированной переправе 1 сентября.

Напомним, Мызинский мост был частично закрыт 24 марта 2019 года. Тогда стартовал второй этап ремонта. Согласно проекту, были отремонтированы первая и шестая полосы движения, приведены в порядок тротуары, заменены опоры освещения и ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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