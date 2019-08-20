Нижегородец подозревается в убийстве своего знакомого

СЕГОДНЯ 15:17 2019-08-20T15:17:28+03:00

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Уголовное дело возбуждено в отношении 40-летнего нижегородца, подозреваемого в убийстве своего знакомого в Московском районе, сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 16 августа в квартире по улице Баранова. Пьяный владелец жилплощади обиделся на гостя, который оскорбил его дочь, и нанес ему несколько ударов руками по голове. От полученных травм потерпевший скончался.

На утро обвиняемый вынес тело друга на улицу. Прибывшие по заявке соседей полицейские задержали мужчину, когда тот пытался скрыть следы преступления.

Нижегородец заключен под стражу. Вину свою признал. Как установили следователи, фигуранты познакомились на улице, после чего обвиняемый пригласил нового знакомого в гости. У обвиняемого имеется разряд по боксу.

ИСТОЧНИК KP.RU