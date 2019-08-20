Глеб Никитин решил увеличить объемы поддержки предпринимателей
Глава региона Глеб Никитин приняли решение о докапитализации микрофинансового и гарантийного фонда Нижегородской области. Так, объем микрофинансового фонда вырастет на 90 млн рублей, а гарантийного фонда - на 25 млн.
В пресс-службе облправительства уточнили, что прежде гарантийный фонд был увеличен на 100 млн рублей в рамках нацпроекта о предпринимательстве.
По словам губернатора, часто бизнесмены сталкиваются с трудностями при получении кредитов, что связано с отсутствием нужной налоговой базы. Здесь на помощь приходит гарантийный фонд.
- Мы видим, что данная мера поддержки очень востребована. Не менее важна для бизнеса возможность получить микрозайм на льготных условиях, - заявил глава региона.
Облправительство также надеется, что с помощью докапитализации фондов до конца текущего года микрозаймы получат не менее 250 бизнесменов в разных районах Нижегородской области. Это позволит дополнительно создать в регионе около 100 рабочих мест.
Кстати, предполагается, что в 2019 году общая сумма выданных микрозаймов составит не меньше 180 млн рублей. А благодаря поручительства гарантийного фонда бизнесмены получат кредиты на сумму более 1,5 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU