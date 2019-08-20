Десять лучших социальных стартапов выберут в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-20T13:35:28+03:00

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Лучшие социальные стартапы выберут в Нижегородской области в рамках конкурса «Точка роста». Прием заявок на конкурс «Точка роста» продлится до 9 сентября 2019 года. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

«Мы ждем на конкурс авторов социально ориентированных проектов: тех, кто еще не решился приступить к реализации своей идеи или «забуксовал» на начальном этапе. Лучшие идеи отберет конкурсная комиссия, в состав которой входят опытные эксперты. Всего будет 10 победителей», - заявил Максим Черкасов.

«В качестве приза победители получат профессиональный бизнес-план, который поможет им реализовать свои идеи», - отметил министр.

Он также добавил, что в конкурсе могут участвовать и действующие предприниматели, и те, кто еще не зарегистрировал свой бизнес.

«Важно, чтобы проект или идея решали социальные задачи: улучшение условий жизни, обеспечение занятости населения, помощь инвалидам, гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Поэтому основной критерий конкурсного отбора – социальная значимость. Кроме того, комиссия будет оценивать финансовую перспективность проекта, инновационность, соответствие целей проекта приоритетным направлениям социально-экономического развития региона», - рассказал Максим Черкасов.

Организатор конкурса: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области».

Получить дополнительную информацию и подать заявку на участие можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU