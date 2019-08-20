Бесплатные показы пройдут на четырех площадках Нижнего Новгорода в рамках «Ночи кино-2019»

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-20T12:51:32+03:00

«Буревестник», «Орленок», «Зарница» и «Смена» приглашают нижегородцев на всероссийскую акцию «Ночь кино-2019».

В результате голосования были отобраны три картины: «Балканский рубеж», «Домовой» и «Полицейский с Рублевки»

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Нижний Новгород присоединится к всероссийской акции «Ночь музее-2019». Бесплатные показы пройдут в кинотеатрах «Буревестник» и «Орленок», центре культуры «Зарница» и общественно-досуговом центре «Смена» 24 августа. Об этом рассказали в городском депкульте.

В результате голосования к показу были отобраны три фильма: «Балканский рубеж» Андрея Волгина (16+), «Домовой» Евгения Бедарева (6+) и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова (16+).

Расписание кинопоказов:

«Орленок»: 20.00 - «Домовой», 22.00 - «Балканский рубеж», 23.45 - «Полицейский с Рублевки…».

«Буревестник»: 17.00 - «Домовой», 18.30 - «Балканский рубеж», 21.00 - «Полицейский с Рублевки…».

«Зарница»: 17.00 - «Домовой», 19.00 - «Балканский рубеж», 21.30 - «Полицейский с Рублевки…».

«Смена»: 17.00 - «Домовой», 19.00 - «Балканский рубеж», 21.00 - «Полицейский с Рублевки…».

ИСТОЧНИК KP.RU