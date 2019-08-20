Бесплатные показы пройдут на четырех площадках Нижнего Новгорода в рамках «Ночи кино-2019»
Нижний Новгород присоединится к всероссийской акции «Ночь музее-2019». Бесплатные показы пройдут в кинотеатрах «Буревестник» и «Орленок», центре культуры «Зарница» и общественно-досуговом центре «Смена» 24 августа. Об этом рассказали в городском депкульте.
В результате голосования к показу были отобраны три фильма: «Балканский рубеж» Андрея Волгина (16+), «Домовой» Евгения Бедарева (6+) и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова (16+).
Расписание кинопоказов:
«Орленок»: 20.00 - «Домовой», 22.00 - «Балканский рубеж», 23.45 - «Полицейский с Рублевки…».
«Буревестник»: 17.00 - «Домовой», 18.30 - «Балканский рубеж», 21.00 - «Полицейский с Рублевки…».
«Зарница»: 17.00 - «Домовой», 19.00 - «Балканский рубеж», 21.30 - «Полицейский с Рублевки…».
«Смена»: 17.00 - «Домовой», 19.00 - «Балканский рубеж», 21.00 - «Полицейский с Рублевки…».
ИСТОЧНИК KP.RU