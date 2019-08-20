Суд вернул водительские права бывшему замминистра Нижегородской области
Бывший заместитель министра образования Нижегородской области Владимира Шахназарова, устроивший «пьяное» ДТП в марте 2019 года, получил назад свои водительские права. Согласно информации в картотеке дел Выксунского городского суда, суд прекратил рассмотрение дела в отношении экс-чиновника.
Изначально Шахназарову грозило лишение водительских прав сроком на 1,5-2 года со штрафом в 30 тысяч рублей.
Напомним, авария произошла 17 марта в Навашине. Владимир Шахназаров ехал на своем «Мерседесе», находясь в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП чиновник пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД. Инцидентом тут же заинтересовался Следственный комитет Нижегородской области.
На дорожно-транспортное происшествие с участием своего нетрезвого подчиненного резко негативно отреагировали в областном правительстве. Шахнахаров был немедленно уволен.
- Информация о ДТП с участием заместителя министра образования подтвердилась. Такие сотрудники не должны работать на госслужбе, - отметил замгубернатора Андрей Гнеушев.
ИСТОЧНИК KP.RU