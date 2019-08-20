Суд вернул водительские права бывшему замминистра Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-20T12:41:43+03:00

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Бывший заместитель министра образования Нижегородской области Владимира Шахназарова, устроивший «пьяное» ДТП в марте 2019 года, получил назад свои водительские права. Согласно информации в картотеке дел Выксунского городского суда, суд прекратил рассмотрение дела в отношении экс-чиновника.

Изначально Шахназарову грозило лишение водительских прав сроком на 1,5-2 года со штрафом в 30 тысяч рублей.

Напомним, авария произошла 17 марта в Навашине. Владимир Шахназаров ехал на своем «Мерседесе», находясь в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП чиновник пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД. Инцидентом тут же заинтересовался Следственный комитет Нижегородской области.

На дорожно-транспортное происшествие с участием своего нетрезвого подчиненного резко негативно отреагировали в областном правительстве. Шахнахаров был немедленно уволен.

- Информация о ДТП с участием заместителя министра образования подтвердилась. Такие сотрудники не должны работать на госслужбе, - отметил замгубернатора Андрей Гнеушев.

ИСТОЧНИК KP.RU