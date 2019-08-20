Пьяный водитель сбил 12-летнего подростка в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-20T11:48:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Автомобильная авария с участием несовершеннолетнего произошла в поселке Решетиха Володарского района 19 августа. Как уточнили в пресс-службе Управления ГИБДД по Нижегородской области, ДТП случилось в 12.30.

Управляя «Ладой Самарой», пьяная 33-летняя женщина сбила 12-летнего пешехода, который ехал на электросамокате по краю проезжей части. Затем водитель наехала на дерево.

Согласно предоставленной информации, виновница ДТП управляла автомобилем, не имея водительских прав. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

В результате ДТП учащийся шестого класса общеобразовательной школы был госпитализирован. В момент аварии находился без сопровождения взрослых, уточнили в пресс-службе УГИБДД.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что 18 августа на трассе Нижний Новгород - Саратов произошло двойное столкновение с участием КамАЗа. В результате чего один человек погиб, трое получили ранения. В тот же день на дороге в Кстовском районе Нижегородской области погибла 50-летняя женщина, а четверо получили ранения разных степеней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU