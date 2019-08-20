СЕГОДНЯ 11:23 2019-08-20T11:23:19+03:00

На реставрацию здания на улице Минина в Нижнем Новгороде направят более 140 млн рублей

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Летнее кафе и площадка для чтения должны появиться в Литературном музее имени Горького в Нижнем Новгороде. На сайте госзакупок появилась информация о проведении конкурса по выбору подрядчика, который выполнит реставрацию здания по улице Минина, 26.

Напомним, что Литературный музей располагается в Доме Бурмистровой, являющемся объектом культурного наследия.

Компания, которая победит в конкурсе, объявленном Главным управлением по капитальному строительству Нижнего Новгорода, должна будет провести незначительную перепланировку, отремонтировать цокольный этаж, отреставрировать фасады, заменить полы и так далее. Кроме того, на территории вокруг музея необходимо построить площадку для чтения и летнего кафе. Рядом предстоит разбить парковочные места.

Начальная цена контракта - 141, 4 миллиона рублей. Средства будут выделены из городского, областного и федерального бюджетов на 2019-2020 годы. Итоги конкурса подведут 27 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU