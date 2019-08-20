В Нижнем Новгороде удалось отыскать пропавших подростков
Радостную новость сообщил поисково-спасательный отряд «Волонтер». Пропавшие в приволжской столице 14-летние Костя Курбатов и Леша Понкратенков найдены живыми.
«Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что мальчики пропали в областном центре 13 августа. Они ушли из дома в Нижегородском районе и больше не возвращались.
Вечером 19 августа в группе ПСО «Волонтер» в соцсети «Вконтакте» появилось сообщение, что ребята нашлись.
- Найдены! Живы! Благодарим за помощь в поисках и распространение информации, - написали волонтеры.
Тем временем третьи сутки нижегородцы ищут 5-летнюю Зарину Авгонову, предположительно ушедшую в лес в поселке Степановка Вознесенского района. Искать ребенка приехали волонтеры из разных уголков Нижегородской области, а также из других регионов: Пенза.Казань, Москва, Владимир, Покров.
Приметы девочки: рост около 100 см, худощавое телосложение, карие глаза и светло-русые волосы, заплетенные в косу. Была одета в синюю футболку, джинсовые шорты и красные резиновые сапоги 25-го размера.
ИСТОЧНИК KP.RU