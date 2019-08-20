2019-08-20T10:57:11+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде удалось отыскать пропавших подростков

С 14-летними Костей Курбатовым и Лешей Понкратенковым все в порядке
Анастасия НАЗАРОВА
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Мальчики живы.Мальчики живы.Фото: СОЦСЕТИ
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Радостную новость сообщил поисково-спасательный отряд «Волонтер». Пропавшие в приволжской столице 14-летние Костя Курбатов и Леша Понкратенков найдены живыми.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что мальчики пропали в областном центре 13 августа. Они ушли из дома в Нижегородском районе и больше не возвращались.

Вечером 19 августа в группе ПСО «Волонтер» в соцсети «Вконтакте» появилось сообщение, что ребята нашлись.

- Найдены! Живы! Благодарим за помощь в поисках и распространение информации, - написали волонтеры.

Тем временем третьи сутки нижегородцы ищут 5-летнюю Зарину Авгонову, предположительно ушедшую в лес в поселке Степановка Вознесенского района. Искать ребенка приехали волонтеры из разных уголков Нижегородской области, а также из других регионов: Пенза.Казань, Москва, Владимир, Покров.

Приметы девочки: рост около 100 см, худощавое телосложение, карие глаза и светло-русые волосы, заплетенные в косу. Была одета в синюю футболку, джинсовые шорты и красные резиновые сапоги 25-го размера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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