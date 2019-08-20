2019-08-20T10:36:23+03:00
Общество

«Белое море» в Дзержинске уже на 40% покрыто зеленой травой

Растительный грунт и биоматы появились на площади 27 гектаров
Анастасия НАЗАРОВА
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«Белое море» в Дзержинске станет зеленой лужайкой.«Белое море» в Дзержинске станет зеленой лужайкой.Фото: Архив "КП"
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Шламонакопитель «Белое море» уже на 40 процентов покрыт зеленой травой. Об этом стало известно на выездном совещании экспертной комиссии регионального минэкологии 19 августа, передает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Отмечается, что растительный грунт и биоматы появились на площади 27 гектаров. Продолжается устройство слоя бентонитовых матов и геомембраны. Они уложены на 76 процентах общей площади, а геотестиль - на 73,5 процента площади. Работы ведутся в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Эксперты также осмотрели «Черную дыру» и полигон «Игумново». На первом объекте обезврежено более 2 тысяч тонн отходов. Ведется снятие зараженного грунта с береговой линии. На втором объекте продолжается укладка геотекстиля. Он покрывает более 70 процентов площади объекта. На 56 процентов готов газодренажный слой матов.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, работы на всех трех объектах постоянно контролируется. Причем ликвидация идет без отставания от графика.

- Опыт рекультивации трех объектов накопленного экологического вреда мы планируем использовать и при ликвидации других объектов в регионе, - заключил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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