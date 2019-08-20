2019-08-20T10:21:34+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил Веронику Шубенкову с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам

Нижегородкастала чемпионкой мира среди девочек до 12 лет
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.
Изменить размер текста:

Нижегородка Вероника Шубенкова стала чемпионкой мира по быстрым шахматам среди девочек до 12 лет. Соревнования проходили в Минске с 16 по 18 августа, сообщает пресс-служба облправительства.

С победой девушку поздравил губернатор Глеб Никитин. Он отметил, что регион гордится совими шахматистами. На счету у юных спортсменов за прошлый год было 70 медалей различного достоинства.

- Нижегородские спортсмены отлично проявляют себя не только за пределами региона. В области в прошлом году было проведено свыше 20 турниров регионального уровня, в том числе 12 областных первенств и чемпионатов, в которых в общей сложности приняло участие более 1550 спортсменов, - подчеркнул глава региона.

Добавим, что Вероника Шубенкова стала двукратной чемпионкой мира по быстрым шахматам. Два года назад нижегородка одержала победу в турнире девочек до 10 лет.

- Вероника Шубенкова входит в наш золотой фонд вместе с Екатериной Гольцевой, Варварой Кузьминой и другими шахматистками, которые за последние пять лет принесли Нижегородской области большое количество медалей европейских и мировых чемпионатов, - заявил президент федерации шахмат Нижегородской области Илья Завиваев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глеб Никитин решил увеличить объемы поддержки предпринимателей
Десять лучших социальных стартапов выберут в Нижегородской области
Глеб Никитин: «Центр “Мой бизнес” откроется в Нижнем Новгороде уже в октябре»
Бесплатные показы пройдут на четырех площадках Нижнего Новгорода в рамках «Ночи кино-2019»
Суд вернул водительские права бывшему замминистра Нижегородской области
Пьяный водитель сбил 12-летнего подростка в Нижегородской области
Летнее кафе и площадка для чтения должны появиться в Литературном музее имени Горького
В Нижнем Новгороде удалось отыскать пропавших подростков
«Белое море» в Дзержинске уже на 40% покрыто зеленой травой
В Нижегородской области снимут первое молодежное реалити-шоу
Работники Сеймовской птицефабрики получили удостоверения о повышении квалификации
Сборная Нижегородской области завоевала бронзу на чемпионате России по ловле донной удочкой
Пострадавшие от наводнения иркутские дети отдыхают в лагере «Город спорта» под Дзержинском
Насколько выросла стоимость комплекта необходимых товаров для школьника