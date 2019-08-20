Глеб Никитин поздравил Веронику Шубенкову с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам

СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-20T10:21:34+03:00

Нижегородкастала чемпионкой мира среди девочек до 12 лет

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Нижегородка Вероника Шубенкова стала чемпионкой мира по быстрым шахматам среди девочек до 12 лет. Соревнования проходили в Минске с 16 по 18 августа, сообщает пресс-служба облправительства.

С победой девушку поздравил губернатор Глеб Никитин. Он отметил, что регион гордится совими шахматистами. На счету у юных спортсменов за прошлый год было 70 медалей различного достоинства.

- Нижегородские спортсмены отлично проявляют себя не только за пределами региона. В области в прошлом году было проведено свыше 20 турниров регионального уровня, в том числе 12 областных первенств и чемпионатов, в которых в общей сложности приняло участие более 1550 спортсменов, - подчеркнул глава региона.

Добавим, что Вероника Шубенкова стала двукратной чемпионкой мира по быстрым шахматам. Два года назад нижегородка одержала победу в турнире девочек до 10 лет.

- Вероника Шубенкова входит в наш золотой фонд вместе с Екатериной Гольцевой, Варварой Кузьминой и другими шахматистками, которые за последние пять лет принесли Нижегородской области большое количество медалей европейских и мировых чемпионатов, - заявил президент федерации шахмат Нижегородской области Илья Завиваев.

ИСТОЧНИК KP.RU