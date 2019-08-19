Работники Сеймовской птицефабрики получили удостоверения о повышении квалификации

СЕГОДНЯ 17:37 2019-08-19T17:57:26+03:00

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Тридцать два работника ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» получили удостоверения о повышении квалификации по дополнительным профессиональным программам в рамках национального проекта «Демография». Обучение организует областной центр занятости населения, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам президента птицефабрики Леонида Седова, переобучение сотрудников предпенсионного возраста выгодного предприятиям, поскольку они могут обучить не только своих подчиненных, но и возместить траты на обучение из средств федерального бюджета.

В свою очередь директор Центра занятости населения Володарского района Наталья Зиновьева отметила, что ведомство активно включилось в реализацию проекта «Демография».

- Мы начали вести широкую информационную работу с гражданами, проводили личные встречи с работодателями, выезжали на предприятия, - подчеркнула эксперт.

Чтобы пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное образование в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», следует обратиться в центр занятости населения по месту жительства. Обучаться можно как с отрывом, так и без отрыва от трудовой деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU