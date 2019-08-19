Сборная Нижегородской области завоевала бронзу на чемпионате России по ловле донной удочкой

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-19T16:57:01+03:00

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Сборная Нижегородская область завоевала бронзу на чемпионате России по ловле донной удочкой, который прошел в Тольятти с 15 по 19 августа. Как уточнили в региональном Комитете госохотнадзора, между собой соревновались 28 команд.

- Этот чемпионат стал самым тяжелым, но и самым удачным для команды, - заявил член сборной команды Андрей Уставщиков. - Мы поймали 13,95 килограмма за оба тура. Первому месту по весу улова уступили всего на три кило. В рыболовном спорте места распределяются по сумме мест всех участников за два тура. В упорной борьбе с отрывом в полбалла успели «запрыгнуть» на бронзу.

В Комитете отметили, что в регионе имеется все необходимое для тренировок и для проведения всероссийских соревнований по всем дисциплинам рыболовного спорта: ловли на мормышку, блесну со льда, донной и поплавочной удочками, спиннинга с берега и с лодок, а также ловли карпа.

ИСТОЧНИК KP.RU