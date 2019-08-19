2019-08-19T16:44:05+03:00
Общество

Пострадавшие от наводнения иркутские дети отдыхают в лагере «Город спорта» под Дзержинском

Средства на отдых детей выделены из резервного фонда нижегородского правительства
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пострадавшие от наводнения в Иркутской области дети приехали отдыхать в Нижегородскую область. 99 детей в возрасте от 7 до 17 лет находятся сейчас в детском оздоровительном лагере «Город спорта» в поселке Желнино в Дзержинске.

- Пока в Тулуне продолжаются восстановительные работы, ребята до конца августа будут набираться сил, - уточнили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, 27 июня спустя два дня после поднятия уровня воды в реках Ия, Уда и Бирюса в Иркутской области был введен режим ЧС. Затопленными оказались жители почти семи тысяч домов в 83 населенных пунктах. Без крова остались больше 30 тысяч человек. Из-за наводнения погибли сотни животных, в Иркутскую область завезли десятки тысяч вакцин против гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин распорядился выделить на отдых иркутских детей деньги из резервного фонда региона. В лагере ребят ждет насыщенная экскурсионная программа с посещением музеев, зоопарка и достопримечательностей Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работники Сеймовской птицефабрики получили удостоверения о повышении квалификации
Сборная Нижегородской области завоевала бронзу на чемпионате России по ловле донной удочкой
Насколько выросла стоимость комплекта необходимых товаров для школьника
Двойное столкновение с участием КамАЗа произошло на трассе Нижний Новгород - Саратов
50-летняя женщина погибла в результате столкновения двух кроссоверов в Кстовском районе
Многоквартирные дома Нижегородского района готовы к отопительному сезону на 95%
Двухполосная дорожка появилась в сквере «Канавинский»
Нижегородскому правительству удалось сэкономить на торгах более 110 млн рублей
Дорога на улице Буревестника в Московском районе будет временно перекрыта
Главой управления госохраны ОКН Нижегородской области назначен Григорий Меламед
Грозы и град ожидаются местами в Нижнем Новгороде 19 августа
Директор батутного центра в Выксе нанял подростка инструктором без трудового договора
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Бутурлинском районе
Полиция подключилась к поискам 5-летней Зарины Авгоновой
В Нижегородской области 66-летний пенсионер подозревается в убийстве своего друга
Специалисты стали чаще патрулировать нижегородские леса
Глеб Никитин: «Желаю всем, кто связан с воздушным флотом, чистого неба и благодарных пассажиров»
Цены на подсолнечное масло, капусту и соль снизились в Нижегородской области
Депутаты высадили липы в благоустроенном сквере имени 1905 года в Нижнем Новгороде
Нижегородские волонтеры объявили сбор на поиски 80-летнего грибника
Почетным гражданам Нижнего Новгорода вручены удостоверения и знаки отличия
Полицейские Нижнего Новгорода задержали мужчину, похитившего сейф с деньгами
В Нижнем Новгороде проходит операция «Нетрезвый водитель»