Пострадавшие от наводнения иркутские дети отдыхают в лагере «Город спорта» под Дзержинском

СЕГОДНЯ 16:34 2019-08-19T16:44:05+03:00

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Пострадавшие от наводнения в Иркутской области дети приехали отдыхать в Нижегородскую область. 99 детей в возрасте от 7 до 17 лет находятся сейчас в детском оздоровительном лагере «Город спорта» в поселке Желнино в Дзержинске.

- Пока в Тулуне продолжаются восстановительные работы, ребята до конца августа будут набираться сил, - уточнили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, 27 июня спустя два дня после поднятия уровня воды в реках Ия, Уда и Бирюса в Иркутской области был введен режим ЧС. Затопленными оказались жители почти семи тысяч домов в 83 населенных пунктах. Без крова остались больше 30 тысяч человек. Из-за наводнения погибли сотни животных, в Иркутскую область завезли десятки тысяч вакцин против гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин распорядился выделить на отдых иркутских детей деньги из резервного фонда региона. В лагере ребят ждет насыщенная экскурсионная программа с посещением музеев, зоопарка и достопримечательностей Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU