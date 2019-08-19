Двойное столкновение с участием КамАЗа произошло на трассе Нижний Новгород - Саратов

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-19T15:13:33+03:00

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ДТП с участием трех автомобилей произошло на 103 километре трассы Нижний Новгород - Саратов 18 августа в 16.45. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Нижегородской области.

Водитель со стажем вождения 33 года, управляя машиной «Рено Логан», при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и врезался в иномарку «Хендай», после чего автомобили столкнулись с грузовиком «КамАЗ», который стоял на обочине.

В результате аварии 68-летний водитель «Рено» скончался на месте. А пассажиры, ехавшие в «Хендае», получили повреждения различной степени тяжести. Находящийся в детском кресле 3-летний малыш после осмотра врачей был отпущен. У женщины 1983 года рождения ушиб грудной клетки, а у женщины 1988 года рождения закрытый перелом спинки носа. Обеим госпитализация не понадобилась.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала о чудовищной автомобильной аварии на трассе в Кстовском районе, которая также произошла 18 августа 2019 года. Там в результате столкновения двух кроссоверов погибла 50-летняя женщина. Еще четверо получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU