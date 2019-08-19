2019-08-19T15:13:33+03:00
Происшествия

Двойное столкновение с участием КамАЗа произошло на трассе Нижний Новгород - Саратов

В результате ДТП один человек погиб, трое получили ранения
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

ДТП с участием трех автомобилей произошло на 103 километре трассы Нижний Новгород - Саратов 18 августа в 16.45. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Нижегородской области.

Водитель со стажем вождения 33 года, управляя машиной «Рено Логан», при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и врезался в иномарку «Хендай», после чего автомобили столкнулись с грузовиком «КамАЗ», который стоял на обочине.

В результате аварии 68-летний водитель «Рено» скончался на месте. А пассажиры, ехавшие в «Хендае», получили повреждения различной степени тяжести. Находящийся в детском кресле 3-летний малыш после осмотра врачей был отпущен. У женщины 1983 года рождения ушиб грудной клетки, а у женщины 1988 года рождения закрытый перелом спинки носа. Обеим госпитализация не понадобилась.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала о чудовищной автомобильной аварии на трассе в Кстовском районе, которая также произошла 18 августа 2019 года. Там в результате столкновения двух кроссоверов погибла 50-летняя женщина. Еще четверо получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
50-летняя женщина погибла в результате столкновения двух кроссоверов в Кстовском районе
Многоквартирные дома Нижегородского района готовы к отопительному сезону на 95%
Двухполосная дорожка появилась в сквере «Канавинский»
Нижегородскому правительству удалось сэкономить на торгах более 110 млн рублей
Дорога на улице Буревестника в Московском районе будет временно перекрыта
Главой управления госохраны ОКН Нижегородской области назначен Григорий Меламед
Грозы и град ожидаются местами в Нижнем Новгороде 19 августа
Директор батутного центра в Выксе нанял подростка инструктором без трудового договора
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Бутурлинском районе
Полиция подключилась к поискам 5-летней Зарины Авгоновой
В Нижегородской области 66-летний пенсионер подозревается в убийстве своего друга
Специалисты стали чаще патрулировать нижегородские леса
Глеб Никитин: «Желаю всем, кто связан с воздушным флотом, чистого неба и благодарных пассажиров»
Цены на подсолнечное масло, капусту и соль снизились в Нижегородской области
Депутаты высадили липы в благоустроенном сквере имени 1905 года в Нижнем Новгороде
Нижегородские волонтеры объявили сбор на поиски 80-летнего грибника
Почетным гражданам Нижнего Новгорода вручены удостоверения и знаки отличия
Полицейские Нижнего Новгорода задержали мужчину, похитившего сейф с деньгами
В Нижнем Новгороде проходит операция «Нетрезвый водитель»