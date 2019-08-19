2019-08-19T14:45:24+03:00
Общество

Многоквартирные дома Нижегородского района готовы к отопительному сезону на 95%

К концу подходят работы по промывке и опрессовке внутридомовых систем отопления
Анастасия НАЗАРОВА
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Многоквартирные дома Нижегородского района готовы к отопительному сезону на 95 процентов, передает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Подготовку к предстоящему отопительному сезону чиновники обсудили на очередном заседании специально созданного штаба. Участие в мероприятии приняли глава Нижегородского района Алексей Мочкаев, главы управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и коммунальных служб.

На встрече стало известно, что испытания магистральных тепловых сетей на прочность и плотность уже подходят к концу. Также на финишной прямой находятся работы по промывке и опрессовке внутридомовых систем отопления. Готовность многоквартирных домов, находящихся на территории Нижегородского района, - 95 процентов.

Вместе с тем Алексей Мочкаев отметил, что необходимо побыстрее выполнить работы по благоустройству. Причем сделать это надо до наступления неблагоприятных метеоусловий. На первом месте - восстановление дорожного покрытия после проведения земляных работ.

- Все объекты социальной сферы и жилищного фонда должны быть готовы к отопительному сезону полностью и в срок, - заключил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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