Многоквартирные дома Нижегородского района готовы к отопительному сезону на 95%
Многоквартирные дома Нижегородского района готовы к отопительному сезону на 95 процентов, передает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Подготовку к предстоящему отопительному сезону чиновники обсудили на очередном заседании специально созданного штаба. Участие в мероприятии приняли глава Нижегородского района Алексей Мочкаев, главы управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и коммунальных служб.
На встрече стало известно, что испытания магистральных тепловых сетей на прочность и плотность уже подходят к концу. Также на финишной прямой находятся работы по промывке и опрессовке внутридомовых систем отопления. Готовность многоквартирных домов, находящихся на территории Нижегородского района, - 95 процентов.
Вместе с тем Алексей Мочкаев отметил, что необходимо побыстрее выполнить работы по благоустройству. Причем сделать это надо до наступления неблагоприятных метеоусловий. На первом месте - восстановление дорожного покрытия после проведения земляных работ.
- Все объекты социальной сферы и жилищного фонда должны быть готовы к отопительному сезону полностью и в срок, - заключил чиновник.
ИСТОЧНИК KP.RU