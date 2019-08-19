2019-08-19T14:36:38+03:00
Общество

Двухполосная дорожка появилась в сквере «Канавинский»

На текущей неделе рабочие приступят к созданию велосипедной трассы
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
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Двухполосная велодорожка появилась в сквере «Канавинский» на Московском шоссе Нижнего Новгорода в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом со ссылкой на главу администрации Канавинского района Михаила Шарова сообщает пресс-служба горадминистрации.

Во время ежедневного объезда чиновник доложил заместителю мэра Виктору Сдобнякову, что протяженность велодорожки - 225 метров, а ширина - два метра.

Вдобавок ко всему рабочие сделали основание под велосипедную трассу, которую еще называют памп-трек. Шаров заявил, что начать устройство трассы планируется на текущей неделе.

В свою очередь подрядчик рассказал, что на 19 августа в сквере «Канавинский» на 90 процентов выполнена укладка тротуарного бордюрного камня и на 85 процентов уложена брусчатка. Также полностью убраны деревья на территории, где планируется сделать площадку для выгула собак. Кроме того, подготовлен грунт под посадку деревьев и живой изгороди.

Закончить благоустройство сквера необходимо в начале осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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