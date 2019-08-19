2019-08-19T12:43:25+03:00
Общество

Дорога на улице Буревестника в Московском районе будет временно перекрыта

Там запланированы строительно-монтажные работы
Анастасия НАЗАРОВА
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Дорога на улице Буревестника в Московском районе Нижнего Новгорода будет перекрыта на некоторое время. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение транспорта по улице Буревестника между домами № 16 и 17 будет прекращено до 22.00 19 августа. В мэрии уточнили, что ограничение движения связано с производством строительно-монтажных работ.

- Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам, - добавили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в День города 17 августа для движения открылся Мызинский мост. Причем произошло это раньше на две недели, а ведь планировалось запустить движение по отремонтированной переправе 1 сентября.

Напомним, Мызинский мост был частично закрыт 24 марта 2019 года. Тогда стартовал второй этап ремонта. Согласно проекту, были отремонтированы первая и шестая полосы движения, приведены в порядок тротуары, заменены опоры освещения и ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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