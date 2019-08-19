Главой управления госохраны ОКН Нижегородской области назначен Григорий Меламед

СЕГОДНЯ 11:34 2019-08-19T11:34:03+03:00

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Самарский чиновник Григорий Меламед возглавил управление госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области. К своим обязанностям он начал 19 августа, сообщает пресс-служба облправительства.

Отметим, что отбор на эту должность проходил в рамках региональной программы «Команда Правительства», инициированной губернатором Глебом Никитиным.

Говоря о новом назначении, глава региона подчеркнул, что перед ведомством стоит целый ряд задач. Во-первых, сохранение и реставрация исторических зданий, являющихся ОКН.

- Это непростой процесс: здания принадлежат разным собственникам, и далеко не всегда они следят за состоянием своего имущества, - заявил Никитин.

Во-вторых, вдумчивый подход к выявлению этих самых объектов. Они, по словам губернатора, не должны быть утрачены.

- И нужно не только бережно, с любовью и знанием относиться к историческому наследию, но и иметь предложения по развитию этих территорий, чтобы вдохнуть в старые кварталы новую жизнь, - заключил глава региона.

СПРАВКА

Григорий Викторович Меламед родился 17 мая 1982 года. Он работал в департаменте строительства и архитектуры Самары, управлении гражданской защиты администрации Самары, самарском минкульте. До сих пор возглавлял отдел госнадзора в управлении госохраны ОКН Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU