Грозы и град ожидаются местами в Нижнем Новгороде 19 августа

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-19T11:16:55+03:00

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Грозы, ливни и град ожидаются местами в Нижнем Новгороде и области в первой половине дня 19 августа. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на ФГБУ «Верхнее-Волжское УГМС», возможны отдельные усиления южного ветра 13-18 метров в секунду.

Из-за непогоды повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с обрывом линий электропередач, обрушением широкоформатных и ветхих конструкций, а также падением деревьев со слабой корневой системой.

Вдобавок ко всему увеличивается вероятность возникновения большего количества дорожно-транспортных происшествий. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

МЧС напоминает, что во время града и грозы лучше оставаться дома, отключив при этом все бытовые и электроприборы. Пользоваться телефоном, в том числе сотовым, также не рекомендуется.

ИСТОЧНИК KP.RU