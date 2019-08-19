2019-08-19T11:09:57+03:00
Общество

Директор батутного центра в Выксе нанял подростка инструктором без трудового договора

Бизнесменом заинтересовалась прокуратура Нижегородской области
Анастасия НАЗАРОВА
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Нарушения трудового законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки в Выксе, сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

Поступил сигнал, что ИП Буянов Е. Г. трудоустроил инструктором в батутный центр несовершеннолетнего. Во время проверки информация подтвердилась. С подростком не был заключен трудовой договор, а трудовая книжка не была оформлена. Кроме того, молодой человек был допущен к работе без прохождения медицинского осмотра.

В связи с этим прокуратура приняла комплекс мер реагирования: в отношении предпринимателя вынесены постановления о возбуждении производств по делам об административных правонарушениях, а также внесено представление об устранении нарушений.

Рассмотрение мер реагирования находится на контроле городского прокурора, уточнили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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