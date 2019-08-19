Директор батутного центра в Выксе нанял подростка инструктором без трудового договора
Нарушения трудового законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки в Выксе, сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.
Поступил сигнал, что ИП Буянов Е. Г. трудоустроил инструктором в батутный центр несовершеннолетнего. Во время проверки информация подтвердилась. С подростком не был заключен трудовой договор, а трудовая книжка не была оформлена. Кроме того, молодой человек был допущен к работе без прохождения медицинского осмотра.
В связи с этим прокуратура приняла комплекс мер реагирования: в отношении предпринимателя вынесены постановления о возбуждении производств по делам об административных правонарушениях, а также внесено представление об устранении нарушений.
Рассмотрение мер реагирования находится на контроле городского прокурора, уточнили в областной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU