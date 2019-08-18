Полиция подключилась к поискам 5-летней Зарины Авгоновой
Сотрудники полиции организовали масштабные мероприятия по поиску 5-летней Зарины Авгоновой, пропавшей 18 августа в деревне Степановка Вознесенского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Вдобавок ко всему следователи проводится доследственная проверка по факту исчезновения ребенка.
В поисках задействован личный состав МО МВД России «Дивеевский» (Дивеевский, Перевозский и Вознесенский районы), ОМВД России по городу Арзамасу, Арзамасскому, Шатковскому, Лукояновскому, Починковскому районам, МУ МВД России по ЗАТО Саров, отделения полиции Ардатовского района, а также волонтеры.
У разыскиваемой рост 110 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и светло-русые волосы, заплетенные в косу. Была одета в темно-синие колготки, бело-серую толстовку с капюшоном и красные сапоги.
«Комсомолка» уже рассказывала, что ПСО «Волонтер» объявил срочный сбор на поиски пропавшей малышки.
ИСТОЧНИК KP.RU