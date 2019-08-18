В Нижегородской области 66-летний пенсионер подозревается в убийстве своего друга

СЕГОДНЯ 17:30 2019-08-18T17:30:18+03:00

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Уголовное дело возбуждено в отношении 66-летнего пенсионера, подозреваемого в убийстве своего друга. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, вечером 15 августа текущего года предполагаемый преступник находился у себя дома в деревне Боталово Сокольского района. В гости к нему пришел давний товарищ. Однако в ходе общения мужчины повздорили на бытовой почве. В адрес друг друга посыпались оскорбления. Тогда-то подозреваемый и нанес потерпевшему несколько ударов ножом в грудь. От полученных телесных повреждений 61-летний пенсионер умер на месте.

Отмечается, что жители деревни довольно давно дружили и никогда не ссорились.

В настоящее время подозреваемый задержан. Скоро ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU