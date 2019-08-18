Специалисты стали чаще патрулировать нижегородские леса

СЕГОДНЯ 15:28 2019-08-18T15:35:26+03:00

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Нижегородские лесные инспекторы стали на 36% чаще патрулировать леса в 2019 году по сравнению годом предыдущим. Об этом со ссылкой на директора департамента лесного хозяйства региона Романа Воробьева сообщает пресс-служба облправительства.

По словам чиновника, с начала года было проведено три плановых и 198 внеплановых проверок. Так, за первые шесть месяцев специалисты составили 591 протокол об

административном правонарушении, выдали 120 предписаний, 94 представления об устранении причин и условий, способствующих совершению нарушений и наложили административных штрафов более чем на 10,5 миллиона рублей.

В свою очередь глава региона Глеб Никитин рассказал, что сейчас в области высажено четыре тысячи гектаров леса - это примерно 20 миллионов новых деревьев.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Экология» в 2019 году в регионе планируется провести лесовосстановление на площади 13 тысяч гектаров.

- Это один из самых высоких показателей среди субъектов ПФО, - заявил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU