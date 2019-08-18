2019-08-18T13:50:24+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Желаю всем, кто связан с воздушным флотом, чистого неба и благодарных пассажиров»

Губернатор Нижегородской области поздравил работников воздушного флота с профессиональным праздником
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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День воздушного флота России отмечается в этом году 18 августа. Работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником поздравил глава региона Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что история Нижегородской области неразрывно связана с авиацией. К примеру, регулярный рейс Москва - Нижний Новгород стал первым в истории России.

- Здесь родились великие летчики Валерий Чкалов и Петр Нестеров. В 1932 году в Нижнем Новгороде был основан знаменитый авиастроительный завод «Сокол». Мечты тысяч ребят о небе рождались в авиакружках и во время показательных полетов, а профессия летчика всегда была окружена романтическим ореолом, - заявил Никитин.

Чиновник также добавил, что в 2019 году аэропорту «Стригино» было присвоено имя Валерия Чкалова. И вообще он активно развивается - месяц назад аэропорт получил возможность обслуживать широкофюзеляжные самолеты.

- В профессиональный праздник желаю всем, кто связан с воздушным флотом, чистого неба, штатных взлетов и приземлений, благодарных пассажиров! А дома вас пусть всегда ждут благополучие и любящая семья, - заключил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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