Глеб Никитин: «Желаю всем, кто связан с воздушным флотом, чистого неба и благодарных пассажиров»

СЕГОДНЯ 13:50 2019-08-18T13:50:24+03:00

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День воздушного флота России отмечается в этом году 18 августа. Работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником поздравил глава региона Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что история Нижегородской области неразрывно связана с авиацией. К примеру, регулярный рейс Москва - Нижний Новгород стал первым в истории России.

- Здесь родились великие летчики Валерий Чкалов и Петр Нестеров. В 1932 году в Нижнем Новгороде был основан знаменитый авиастроительный завод «Сокол». Мечты тысяч ребят о небе рождались в авиакружках и во время показательных полетов, а профессия летчика всегда была окружена романтическим ореолом, - заявил Никитин.

Чиновник также добавил, что в 2019 году аэропорту «Стригино» было присвоено имя Валерия Чкалова. И вообще он активно развивается - месяц назад аэропорт получил возможность обслуживать широкофюзеляжные самолеты.

- В профессиональный праздник желаю всем, кто связан с воздушным флотом, чистого неба, штатных взлетов и приземлений, благодарных пассажиров! А дома вас пусть всегда ждут благополучие и любящая семья, - заключил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU