2019-08-18T11:04:44+03:00
Общество

Депутаты высадили липы в благоустроенном сквере имени 1905 года в Нижнем Новгороде

Приведение территории в порядок было приурочено ко Дню города
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода.Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода.
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Депутаты гордумы поучаствовали в открытии благоустроенного сквера имени 1905 года на площади Свободы 17 августа. По информации пресс-службы думы, в День города народные избранники оценили качество проведенных работ, а также высадили липы вдоль центральной аллеи.

По словам депутаты Шамиля Аляутдинова, благоустроенный сквер стал достойным подарком жителям к празднованию 798-летия Нижнего Новгорода.

- Сегодня мы увидели абсолютно новый, преображенный сквер. Он находится в центре города, очень много людей ходят через него на работу. И когда нижегородцы видят такую красоту, конечно, у них будет больше сил для того, чтобы плодотворно трудиться. А когда вечером они будут возвращаться через этот сквер, то смогут отдохнуть на этих прекрасных лавочках, - отметил Аляутдинов.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в День города 17 августа на две недели раньше срока открылось движение по отремонтированному Мызинскому мосту. Кроме того, в этот день заработали два фонтана - на улице Рокоссовского в Советском районе и в Автозаводском парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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