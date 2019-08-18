2019-08-18T10:36:53+03:00
Происшествия

Нижегородские волонтеры объявили сбор на поиски 80-летнего грибника

Пенсионер ушел в лес на Бору и не вернулся
Анастасия НАЗАРОВА
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Поисково-спасательный отряд «Волонтер» объявил сбор на поиски 80-летнего грибника, пропавшего 17 августа.

Со слов добровольцев, Валерий Гершевич Симкин пропал на Бору в поселке Рустай (Кордон Яры). Он ушел из дома за грибами в субботу 17 августа и не вернулся. Подробной информации о пропавшем пока нет.

О сборе на поиски пожилого мужчины волонтеры сообщили поздно ночью. А сам сбор был намечен на 07.00 18 августа в поселке Рустай. Координаты точки сбора: 56.50786798, 44.74976063.

Тем, кто собирается присоединиться к поиску, следует знать, что одеться надо по погоде (лес). С собой необходимо взять фонари, батарейки, воду, горячие чай/кофе, перекус, рации, перчатки, сменная одежда, резиновые сапоги, репелленты и дождевики.

Добавим, что перед мостом у реки Керженец надо повернуть налево. Проехать там можно лишь на УАЗиках или вездеходах. Инфорг поиска: Татьяна (Бориска) 8-905-195-95-95.

ИСТОЧНИК KP.RU

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